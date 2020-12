LIVE – Milan-Lazio, risultato in tempo reale: formazioni ufficiali

Milan-Lazio: diretta live con tutti gli aggiornamenti minuto per minuto della partita valida per la quattordicesima giornata del campionato Serie A 2020/2021.

Dopo la vittoria per 2-1 in casa del Sassuolo, il Milan riceve la Lazio a San Siro e vuole chiudere positivamente il 2020. Si tratta di uno scontro diretto in chiave Champions League e una vittoria sarebbe importante.

I rossoneri vogliono concludere l’anno in testa alla classifica del campionato Serie A. Quella contro la squadra di Simone Inzaghi non è una partita facile, però i ragazzi di Stefano Pioli hanno il potenziale per uscire con i 3 punti dal campo.

Pioli recupera Tonali e Rebic

Il Milan affronta la Lazio con delle assenze pesanti: Kjaer, Bennacer, Kessie e Ibrahimovic. Out pure Gabbia. Recuperati all’ultimo Rebic e Tonali, che non sono al 100% ma che stringeranno i denti per dare il loro contributo oggi a San Siro.

Pioli in difesa riproporrà Kalulu come compagno di Romagnoli, l’ex Lione sta impressionando positivamente. Arrivato come terzino, si sta affermando come difensore centrale. Chance da titolare per Krunic, che dovrà farsi trovare pronto e riscattare alcune prestazioni poco positive.

In attacco vedremo ancora Rafael Leao dal primo minuto. Il portoghese contro il Sassuolo ha segnato il gol più veloce della storia della Serie A e del calcio europeo, contro la Lazio è chiamato ad una prova di spessore.

Milan-Lazio | Formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao. A disp: A. Donnarumma, Tătărușanu, Conti, Dalot, Duarte, Musacchio, Castillejo, Díaz, Frigerio, Hauge, Colombo, Maldini. All. Pioli

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. A disp: Alia, Strakosha, Adeagbo, Armini, Franco, Hoedt, Akpa Akpro, Anderson, Catalani, Pereira, Correa, Muriqi. All. Inzaghi