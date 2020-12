Gli highlights di Milan-Lazio, match valido per la 14a giornata di Serie A. I rossoneri sbancano a San Siro per 3-2, vittoria sofferta ma tutta meritata. Milan ancora capolista

Il primo tempo di Milan-Lazio è subito pieno di emozioni. Il Milan parte fortissimo: aggressivo e con un buon giro palla. La prima occasione arriva già al 6’ minuto, con Ante Rebic che imposta bene per Hakan Calhanoglu. Il turco dal limite calcia bene ma la palla sfiora la traversa. Non passa molto, perchè al 10’ minuto è 1-0 Milan. Batte da calcio d’angolo Calhanoglu, un perfetto traversone trova pronto Ante Rebic in area di rigore: il croata colpisce di testa e insacca la palla nell’angolino basso di destra. Nulla da fare per Pepe Reina. Il Milan è in vantaggio.

Al 15’, errore in area del centrale di difesa biancoceleste, Patric. Il giocatore devia il pallone con la mano e l’arbitro vicino non ha dubbi. Arriva la conferma del Var che conferisce il calcio di rigore al Milan, non per un fallo di mano ma per uno scivolone del difensore su Rebic. Parte Hakan Calhanoglu dal dischetto, freddezza glaciale, e il turco la piazza sulla destra. Ancora una volta niente da fare per Pep Reina.

La Lazio accorcia le distanze al 27’. Calcio di rigore anche per i biancocelesti, stavolta è il Var a richiamare l’arbitro. Va dal dischetto Ciro Immobile; Donnarumma con un grande tuffo sulla destra para il rigore del laziale. Attenzione però che la palla batte sul palo e ricasca al centro dell’area. C’è Luis Alberto pronto ad impattarla di testa e metterla in porta. È 2-1 a San Siro tra Milan e Lazio. Finisce così il primo tempo del big match della 14a giornata.

Nel secondo tempo il Milan parte nuovamente forte. Ma i rossoneri sprecano importanti contropiedi, anche in superiorità numerica sulla difesa biancoceleste. Arriva così il pari della Lazio al 59’: stavolta Immobile non sbaglia e dopo aver agganciato un cross millimetrico in area avversaria trafigge Donnarumma che nulla può sulla sua conclusione. Una grande gol di Ciro Immobile porta sul 2-2 il match. Dal pareggio in poi le squadre si allungano, anche visibilmente stanche. Ma è evidente la voglia di vincere da parte di entrambe le formazioni.

Il Milan spreca per due volte la possibilità di andare in vantaggio con Rebic. Nel giro di 2’ minuti due occasioni clamorose per il croato. Entrambe a distanza ravvicinata dalla porta. La prima viene parata da uno strepitoso Reina, la seconda Rebic la manda di pochissimo a lato del palo. CLAMOROSO E STREPITOSO! Il Milan passa in vantaggio al 92’. Da calcio d’angolo a favore del Milan, batte Calhanoglu e il magnifico Theo Hernandez di testa la mette in rete. Il Milan vince a San Siro contro la Lazio. Una vittoria tutta meritata per i rossoneri che chiudono l’anno da capolista assoluta.

