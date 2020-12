Eriksen, scelta la destinazione | Ritrova il suo ex allenatore

Christian Eriksen lascerà l’Inter al 100% e sembra destinato al club estero. Ritroverà anche una vecchia conoscenza.

Ieri, dopo tante voci, è arrivata la conferma ufficiale: Christian Eriksen lascerà l’Inter durante la sessione di mercato di gennaio.

Il centrocampista danese non ha mai legato con l’ambiente nerazzurro e con Antonio Conte. Non a caso il d.g. Beppe Marotta ha annunciato in diretta televisiva la prossima cessione del calciatore classe ’92.

Nelle ultimissime ore sembra che Eriksen abbia anche scelto la sua prossima destinazione. Il centrocampista offensivo potrebbe sbarcare in Francia.

Secondo Calciomercato.it Eriksen potrebbe diventare un nuovo calciatore del PSG nella sessione invernale. Il club parigino avrebbe già avviato i contatti con l’Inter.

Il mandante di questa possibile trattativa sembra essere Mauricio Pochettino. L’allenatore argentino è in pole per prendere il posto di Thomas Tuchel, appena esonerato dal club francese.

Pochettino conosce molto bene Eriksen, visto che lo ha allenato per diverse stagioni ai tempi del Tottenham, dove il danese ha mostrato tutte le sue qualità.

PSG dunque in pole per l’ingaggio del classe ’92, che potrebbe sbarcare a Parigi o a titolo definitivo, oppure in prestito con obbligo di riscatto.

Difficile che il Milan, accostato a Eriksen di recente, possa tornare sul danese. Le priorità del mercato rossonero a gennaio sono altre, come un difensore centrale ed un vice-Ibrahimovic.