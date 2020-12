Ibra sul contagio da Covid: “Una sofferenza, parlavo da solo coi muri”

Zlatan Ibrahimovic torna a raccontare la sua esperienza a contatto con il Coronavirus, che lo ha fermato per alcune settimane.

Nell’intervista concessa al settimanale Sette, Zlatan Ibrahimovic è tornato a parlare anche della sua esperienza diretta con il temuto Coronavirus.

L’attaccante del Milan è risultato positivo al tampone a fine settembre, costretto a restare in isolamento per almeno due settimane.

Un periodo indimenticabile e ovviamente critico per Ibra, come spiegato da lui stesso: “Una grande sofferenza. Inizialmente ero tranquillo perché non avevo grossi sintomi, poi la preoccupazione è aumentata, ero in attesa di capire cosa mi sarebbe successo dopo tutto il male che il Covid aveva portato nel mondo”.

Effetti non solo fisici, ma anche psicologici quelli ricordati da Ibrahimovic: “Ero incazzato, perché dovevo restare fermo e non potevo allenarmi. Sintomi? Ho avuto mal di testa, non forte ma comunque fastidioso, una cosa tosta. E ho perso anche un po’ il gusto”.

Lo svedese ha raccontato anche un curioso retroscena: “Stare fermo e solo è terribile. Ad un certo punto ho cominciato a parlare da solo dentro casa, con i muri, ho persino dato loro dei nomi fittizi. Ti fissi che hai qualcosa e che potresti avere tutti i mali del mondo”.

Fortunatamente Ibra è risultato negativo il 9 ottobre scorso, rientrando subito in grande forma e senza alcuno strascico. Ora i tifosi del Milan attendono un altro grande rientro dopo l’infortunio recente al polpaccio.