Il Milan è pronto a cedere Rade Krunic. Nuova idea scambio con il Torino di Marco Giampaolo, da dove può arrivare Armando Izzo

Fino a ieri Armando Izzo sembrava fuori dal progetto Torino. In quattordici giornate di Serie A erano solo tre le partite giocate. Contro il Napoli, Marco Giampaolo gli ha, per, dato fiducia, schierandolo per la seconda volta consecutiva titolare e il campano lo ha ripagato con il gol che ha illuso i granata.

Il futuro di Izzo resta tutto comunque da scrivere. Il calciatore a gennaio vorrebbe cambiare aria e un’idea potrebbe essere rappresentata dal Milan. Sarebbe un jolly da schierare, sia a destra, vista la possibile partenza di Conti, che al centro.

Izzo ha come agente Mino Raiola, con il quale la società ha nuovamente ottimi rapporti. L’affare potrebbe essere portato avanti, soprattutto attraverso uno scambio.

Idea scambi con Krunic

Non è un segreto che al Torino piaccia Rade Krunic. Il bosniaco ha faticato anche ieri nel ruolo di mediano e nei tre trequartisti non c’è più spazio.

Il suo ruolo è certamente quello di mezzala e con Giampaolo potrebbe tornare ad esprimersi al meglio. Scambiare Krunic con Izzo potrebbe dunque essere un’idea, che favorirebbe entrambe le squadre.