Maldini profetico su Theo Hernandez: così lo presentò in conferenza

Nell’estate del 2019, nella conferenza di presentazione di Theo Hernandez, Maldini pronunciò parole profetiche. Ricordiamo quel momento con un video.

Theo Hernandez non è una sorpresa, ma ciò che sta facendo adesso è davvero straordinario. I numeri sono pazzeschi, le prestazioni pure. Non è esagerato definirlo ad oggi il miglior laterale al mondo. Un’intuizione pazzesca di Paolo Maldini: nell’estate del 2019 andò ad Ibiza per incontrarlo e convincerlo ad accettare il Milan. Costò 25 milioni, e considerando quanto vale oggi l’affare acquista ancor più valore.

In questi ultimi giorni alcuni utenti sui social hanno ripescato la conferenza stampa di presentazione di Theo Hernandez di più di un anno fa. C’era ovviamente anche Maldini, il quale pronunciò delle parole che, a sentirle oggi, fanno veramente impressione. Sembra davvero aver azzeccato ogni parola della sua previsione.

“Secondo noi è uno dei migliori terzini del mondo, deve arrivare fra i primi tre, questo è l’obiettivo che dovrebbe avere. In questo momento di ricostruzione del Milan, il suo arrivo secondo me è perfetto. Crescere insieme è l’idea“.

Theo Hernandez come in un film

Il Milan ha davvero fatto un grande acquisto. Theo Hernandez è incredibilmente decisivo, e riesce ad esserlo da terzino sinistro: è un qualcosa che riesce davvero soltanto ai più forti. Il miglior di sempre fu proprio Maldini, inserito anche nel Dream Team della storia del calcio da France Football. Sembra davvero un romanzo: il più forte di tutti che, a sorpresa, sceglie il suo erede e lo vede esplodere.