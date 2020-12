Benevento-Milan, spazio a Dalot | Occasione da non fallire

Chance dal 1′ minuto alla ripresa del campionato per il terzino rossonero Dalot, alla ricerca di fiducia e conferme.

Alla ripresa del campionato il Milan sarà ospite del Benevento, una delle squadre rivelazione del campionato.

I rossoneri non avranno a disposizione Theo Hernandez. Il match-winner della gara contro la Lazio salterà la prossima sfida per squalifica, vista l’ammonizione subita da diffidato.

Spazio dunque dal 1′ minuto per il portoghese Diogo Dalot. Sarà con ogni probabilità il classe ’99 ad agire sull’out mancino contro le ‘Streghe’.

Come scrive oggi Tuttosport, per Dalot non sarà una partita come le altre. Il portoghese è chiamato a dare finalmente prova delle proprie abilità.

L’ex Manchester United finora ha avuto poco spazio nel Milan, ma quando è sceso in campo ha raramente messo in mostra le qualità di cui si è sempre parlato in maniera entusiastica.

Il numero 5 rossonero si è esaltato contro lo Sparta Praga, segnando anche un gol, ma nelle prove di campionato è risultato poco brillante. In particolare contro il Genoa, nel recente 2-2, quando ha sostituito proprio Theo a sinistra.

Un giocatore giovane e universale Dalot, che però deve dimostrare di meritarsi spazio e fiducia nel Milan. A Benevento sarà dunque una prova importante, anche per capire se i rossoneri faranno bere a trattenerlo in vista delle stagioni future.