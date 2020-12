Calciomercato Milan, tutto sul difensore | Offerta pronta

Il Milan ha deciso quale sia la sua priorità per il mercato di gennaio. I rossoneri sono ormai pronti all’assalto decisivo.

La sessione di gennaio è ormai alle porte. Il Milan, come suggeriscono le voci recenti, sarà uno dei club maggiormente attivi nel prossimo mese.

L’idea del club è quella di regalare a Stefano Pioli qualche rinforzo mirato. Non elementi dell’ultima ora, trovati giusto per compensare una mancanza.

La priorità assoluta è quella di ingaggiare un difensore che abbia le seguenti caratteristiche: giovane, di personalità, già osservato da vicino dagli scout rossoneri.

Il Milan ha deciso: assalto a Simakan

Il Corriere dello Sport oggi ha parlato degli obiettivi specifici del Milan per la sessione di riparazione. In cima alla lista c’è un solo nome.

Quello di Mohamed Simakan, stopper francese dello Strasburgo. Il classe 2000 è divenuto ormai il nome caldo per rinforzare la difesa rossonera.

Già richiesto ad ottobre scorso, Simakan è un profilo che piace molto al Milan. Sta facendo parlare bene di sé in Ligue 1 per la forte personalità e per le qualità tecniche decisamente apprezzabili.

Lo Strasburgo mesi fa valutava il suo cartellino non meno di 20 milioni di euro. Oggi il Milan potrebbe riuscire ad ottenere il sì dei francesi con un’offerta da 17 milioni complessivi

I discorsi inizieranno a breve, visto che Paolo Maldini vuole regalare a mister Pioli un rinforzo utile già nei primi giorni di gennaio.

L’intesa di massima con Simakan ed i suoi agenti sarebbe inoltre già stata trovata, visto che il Milan si è avvicinato al ventenne difensore già un anno fa, segnalato come uno dei migliori prospetti del calcio francese.