Calciomercato Milan – Sfuma il colpo? Possibile ritorno per l’attaccante

Stando a quanto riportano in Spagna, l’attaccante del Real Madrid avrebbe espresso una particolare preferenza per il suo futuro.

Il Milan è sempre alla ricerca di un vice-Ibrahimovic, ma non in maniera spasmodica. Se ci sarà un’occasione, Maldini proverà a coglierla. Nell’ultima settimana si è parlato di un ritorno di fiamma per Luka Jovic del Real Madrid: ormai il rapporto fra le parti è ai minimi termini, l’addio nel calciomercato invernale è un’opzione molto concreta.

La scorsa settimana c’è stato un incontro con Fali Ramadani, il procuratore dell’attaccante; forse c’è stata una richiesta di informazioni, ma non sono arrivate nuove indiscrezioni in merito. Intanto la volontà di Jovic è chiara: andar via dal Real Madrid per provare a ritrovare se stesso. Infatti in Spagna si è un po’ perso, mentre in Germania sembrava davvero destinato a diventare il centravanti del futuro. Ed è proprio quella la destinazione che, stando ad alcune voci, sarebbe nella testa del calciatore.

Jovic vuole tornare in Germania

Come scrive Fichajes.com, Jovic starebbe pensando ad un clamoroso ritorno all’Eintracht Francoforte, magari in prestito. Potrebbe essere una soluzione per rimettere in riga la sua carriera dopo questo disastroso anno e mezzo al Real Madrid. Che però dovrà fare delle valutazioni: la società ha fatto sapere che non ha margini di manovra sul mercato (sì, la crisi colpisce davvero chiunque) e quindi l’idea è quella di valorizzare quanto di buono c’è in rosa.

Jovic è considerato un calciatore importante: è costato tantissimo (60 milioni) e Florentino Perez non ha intenzione di perdere quell’investimento. Sta di fatto però che un prestito secco potrebbe soltanto fargli bene. L’Eintracht potrebbe accettare, il Milan invece no: ha già Brahim Diaz in prestito secco dal Real, così come Dalot dal Manchester United, e questo tipo di operazioni non convincono pienamente la società né i tifosi.