The Guardian – Migliori giocatori del 2020, c’è Ibrahimovic

Come ogni anno, il Guardian ha stilato la classifica dei 100 migliori calciatori. Zlatan Ibrahimovic è presente nella lista. Vediamo che posizione occupa lo svedese

Il Guardian, noto quotidiano britannico, come ogni anno dal 2017, ha presentato la lista dei 100 migliori calciatori. Per stilare la classifica hanno votato 241 giudici provenienti da 71 paesi diversi. In tutto sono stati emessi 9640 voti, tra ex allenatori, giornalisti ed ex giocatori e non.

Ogni votante ha formulato una propria top 40 prendendo come riferimento un lista di oltre trecento calciatori. Ben 17 giocatori di Serie A sono presenti nella top 100 del Guardian.

La bella notizia è che tra questi figura Zlatan Ibrahimovic, anche se in realtà non ci stupiamo che lo svedese occupi un posto nell’importante classifica. Il centravanti è l’unico rossonero presente nella lista inglese. Alle spalle di Ciro Immobile, occupa la 25esima posizione. Niente male per il nostro gigante 39enne.