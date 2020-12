Calciomercato Milan, sfida a tre per Scamacca

Non c’è solo il Milan sulle tracce di Gianluca Scamacca. L’attaccante di proprietà del Sassuolo sarebbe nel mirino anche di Fiorentina e Roma

Gianluca Scamacca è un profilo seguiti dal Milan ormai da diverso tempo. Il giovane attaccante di proprietà del Sassuolo, oggi in forza al Genoa, è stato nuovamente accostato ai rossoneri, in questi ultimi giorni, dopo l’infortunio al polpaccio di Zlatan Ibrahimovic.

Il Milan è alla ricerca di un centravanti, che possa prendere il posto dello svedese quando è assente. La priorità in casa rossonera, però, resta sempre un difensore, con il nome di Simakan in cima alla lista.

Concorrenza per Scamacca

I rossoneri per rafforzare l’attacco sembrano orientati a puntare su un’opportunità più che fare un importante investimento come possa essere Scamacca. Le ultime notizie, infatti, parlano di un Sassuolo per nulla disposto a trattare la cessione del suo giocatore per meno di 20/25 milioni di euro.

Il Milan, poi, non è l’unica squadra sulle tracce del giovane centravanti, che secondo La Gazzetta dello Sport, farebbe gola anche a Fiorentina e Roma.