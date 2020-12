Luka Jovic è pronto a ritornare in Germania. Niente da fare per il Milan che si era interessato all’attaccante serbo

Dalla Spagna arriva la notizia del ritorno di Luka Jovic all’Eintracht Francoforte. Secondo quanto riportato dalla testata Todofichajes.com, il Real Madrid è pronto a cedere Jovic. Date le scarse prestazioni offerte dall’attaccante in questi due anni ai blancos, il club spagnolo non ha problemi a cederlo.

E lo stesso giocatore avrebbe dato l’ok per ritornare nel club tedesco che lo ha reso grande. Il Francoforte spera infatti di riportare il serbo in squadra per poter godere nuovamente delle sue grandi prestazioni. L’unico ostacolo è l’alto ingaggio del giocatore, in quanto il club tedesco non potrebbe pagarlo per intero. Per questo spera in un aiuto del Real Madrid.

Leggi anche:

Così, manca soltanto l’accordo sulla divisione dello stipendio di Luka Jovic tra le due società. Il Milan, se vorrà davvero acquistare un vice-Ibrahimovic, dovrà sicuramente guardare ad altri orizzonti. Jovic sembra ormai aver trovato, o ritrovato, il club in cui accasarsi.