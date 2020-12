L’Ajax non lo vende a gennaio: Milan e Liverpool avvisate

Il difensore olandese era stato più volte accostato al Milan. Ma dalla Spagna non arrivano buone notizie

Ormai è stato detto e stradetto. L’obiettivo certo del Milan per il mercato invernale è il difensore centrale. Tra i tanti nomi fatti, è circolato anche quello di Perr Schuurs, centrale di difesa dell’Ajax. Un giovanissimo, classe 1999, con grande talento e qualità difensive.

Il suo profilo era piaciuto molto al Milan, ma anche il Liverpool aveva mostrato un forte interesse per Peer. I reds avevano quasi battuto la concorrenza rossonera offrendo al club olandese 27 mln di euro per portarlo a Liverpool.

Leggi anche:

Oggi, secondo quanto riportato da Todofichajes.com, il promettente difensore non sarà ceduto; almeno per questa sessione invernale di mercato. Perr Schuurs ha un contratto con l’Ajax sino al 2022, ed più probabile venga venduto in estate.

Il nome di Perr Schuurs può essere quindi tagliato dalla lista dei desideri della dirigenza rossonera. Maldini e Massara cercheranno di concludere una tra le diverse trattative ancora in ballo: Simakan o Kabak.