Milan, visionato Kouadio Koné: caratteristiche tecniche e ruolo

Kouadio Koné è tra i profili che gli osservatori del Milan seguono in Francia. Il gioiello del Tolosa ha qualità tecnico-tattiche interessanti.

Il Milan è molto attento ai giovani talenti presenti in Francia, mercato che il capo-scout Geoffrey Moncada conosce molto bene. Non è un mistero l’interesse per Mohamed Simakan, difensore centrale dello Strasburgo.

Ma ci sono anche altre promesse francesi che il club rossonero ha messo nel mirino. Ben due giocano con la maglia del Tolosa in Ligue 2. Una è Janis Antiste, 18enne attaccante che ha messo a segno 6 gol e 2 assist nelle 15 presenze stagionali. Ha un contratto che scade a giugno 2022 e può essere un’interessante occasione di mercato.

Leggi anche:

Calciomercato Milan, occhi su Kouadio Koné

Il secondo talento del Tolosa che il Milan ha visionato è Kouadio Koné. A rivelarlo è il giornalista Pietro Balzano Prota. Non c’è ancora una trattativa in corso per il 19enne mediano franco-ivoriano, però gli osservatori rossoneri hanno avuto modo guardarlo nelle sue 17 presenze in stagione condite anche da un gol.

Koné è un centrocampista forte fisicamente (è alto 185 centimetri), ma messo bene anche a livello tecnico. Può giocare da mezzala e da interno. In Francia c’è chi lo paragona a Moussa Sissoko del Tottenham. Possiede buona velocità, visione di gioco e un tiro potente. Inoltre, la personalità non sembra mancargli, anche se vestire la maglia del Milan è tutta un’altra storia.

Il giovane talento francese ha un contratto in scadenza a giugno 2022 e può partire per un prezzo non altissimo, considerando pure che gioca nel campionato di Serie B in Francia. Settimane fa il giocatore era stato accostato anche al Torino e al Leeds United.

Sempre in Francia, il Milan non ha messo di pensare a Boubakary Soumaré del Lille. Già nell’ultima sessione del calciomercato c’erano state voci inerenti una presunta offerta rossonera. Ci sarà un ritorno di fiamma?