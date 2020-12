Dal Brasile – Milan, colpo dal San Paolo: è un giovane talento

Dal Brasile giunge la conferma dell’interesse del Milan per un attaccante del San Paolo. Si tratta di Brenner Souza da Silva. Occhio all’Ajax.

Il Milan guarda anche al Sud America per rinforzarsi in futuro. Ci sono diversi talenti interessanti che gli scout rossoneri hanno osservato.

Tra questi c’è Brenner Souza da Silva, attaccante classe 2000 che milita nel San Paolo. 22 gol e 4 assist in 37 partite disputate nel 2020 tra Brasileirao, Paulistao, Copa do Brasil, Copa Libertadores e Copa Sudamericana. Ottimi numeri per il giocatore nato a Cuiabá.

Calciomercato Milan, piace Brenner del San Paolo

Secondo quanto rivelato dal portale brasiliano UOL Esporte, il Milan è concretamente interessato a Brenner. Ma c’è una concorrenza importante da battere nella corsa al talento del San Paolo. Infatti anche Juventus e Paris Saint-Germain sono molto interessate.

Però bisogna fare attenzione soprattutto all’Ajax, che dalla squadra brasiliana ha già preso calciatori come David Neres e Antony in questi anni. I rapporti sono ottimi e potrebbero favorire la trattativa.

Il contratto di Brenner scade a dicembre 2022, quindi il San Paolo sa che al massimo entro la prossima estate dovrà cedere il proprio gioiello. C’è una clausola di risoluzione da 50 milioni di euro, però il giocatore partirà per un prezzo decisamente inferiore. Vedremo se già a gennaio il giovane brasiliano lascerà la sua attuale squadra per trasferirsi in Europa. Il Milan è vigile, ma la concorrenza non è semplice da battere.