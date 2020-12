Conferme dalla Spagna: Castillejo pronto al ritorno

Samu Castillejo è un obiettivo di mercato per diverse squadre spagnole. Il Villarreal si è fatto avanti nelle ultime ore e preme per acquistare l’ala rossonera

Samu Castillejo è un buon giocatore per questo Milan e disfarsene non sarebbe così semplice. Ma per lo spagnolo, le cose sono peggiorate con l’arrivo di Saelemaekers, che in poco tempo gli ha soffiato il posto da titolare. Castillejo ha sempre mostrato un forte attaccamento alla maglia rossonera, ma vuole giocare di più e al Milan per adesso sembra non riuscirci.

Eppure la stagione non è stata così negativa per lui. Ha messo anche a segno qualche rete e si è sempre dimostrato utile alla squadra. Dalla Spagna sono arrivate diverse offerte per l’ala destra, tra cui quelle di Siviglia e Atletico Madrid.

Ma Castillejo, se lascerà il Milan, lo farà per approdare in un club in cui gioca titolare. Almeno così dicono in Spagna, dove stamattina è arrivata la notizia di un forte interesse del Villarreal per il 7 rossonero.

Il Villarreal richiama Castillejo

Sappiamo che Samu Castillejo sia stato acquistato dal Milan proprio dal Villarreal. Ma adesso la situazione sembra essersi invertita. Todofichajes.com, testata sportiva spagnola, ha affermato che il Villarreal ha bisogno di un rinforzo in attacco e Castillejo sarebbe l’ideale.

L’ala destra ha affermato di voler ritornare in Spagna, in caso di un addio al Milan. Ecco pronta l’offerta del Villarreal, che significherebbe per Samu il ritorno in un ambiente conosciuto e caro.

Secondo quanto riportato da Todofichajes.com, l’unico ostacolo per gli spagnoli sarebbe il prezzo del cartellino. Il Villarreal potrebbe avanzare l’offerta di un prestito con opzione d’acquisto fissata a 10 mln di euro. Staremo a vedere se il numero 7 lascerà davvero il Milan a gennaio. Se così fosse Maldini dovrà subito cercare un sostituto.