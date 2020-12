Thauvin al Milan | Marsiglia pessimista sul rinnovo: parla il ds

Il Marsiglia è consapevole che rinnovare il contratto di Thauvin è missione difficile. Milan, Napoli e altre società sono in agguato da tempo.

Il Milan valuta con interesse la possibilità di ingaggiare Florian Thauvin, esterno offensivo che ha un contratto in scadenza a giugno 2021. Sicuramente sarebbe un ottimo rinforzo per la fascia destra nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli.

Ovviamente il club rossonero non è l’unico ad aver messo gli occhi sul 27enne francese, che piace anche a Napoli e Siviglia in particolare. E il Marsiglia spera ancora di riuscire a strappare un accordo al giocatore per il rinnovo, cosa tutt’altro che facile.

Leggi anche:

Calciomercato Milan, Longoria su Thauvin

Pablo Longoria, direttore sportivo del Marsiglia, a La Provence ha così parlato della situazione di Thauvin: «Dobbiamo prepararci a scenari diversi. A che punto sono le discussioni del rinnovo? È una bella domanda. Prolungare i contratti in questa situazione incerta è molto difficile per tutti i club. Tutti i giocatori aspettano di vedere l’evoluzione del mercato».

Il dirigente del club francese ammette che è complicato rinnovare il contratto del giocatore. Normale che Thauvin, come altri, guardi ad altre opportunità economiche e sportive per proseguire la sua carriera. Il Milan è vigile sull’ex Newcastle United, monitora la situazione e valuterà se effettuare un tentativo già nel corso della finestra del calciomercato prevista a gennaio 2021.