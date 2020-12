Atletico Madrid, scelto il sostituto di Diego Costa: è un obiettivo del Milan

Arkadiusz Milik contattato dall’Atletico Madrid. Ma il Napoli non molla l’osso: ecco la situazione dell’attaccante polacco.

Ancora da decifrare il destino di Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco del Napoli vorrebbe cambiare aria a gennaio.

Per lui una prima parte di stagione da separato in casa. Milik, non volendo rinnovare il contratto in scadenza, è stato messo fuori rosa dalla squadra di Gattuso fin da inizio campionato.

Si parla di diverse soluzioni per Milik nel mercato di riparazione. L’ultima voce fondata sembra arrivare dalla Spagna.

Secondo la stampa iberica, Milik sarebbe nel mirino dell’Atletico Madrid per rinforzare l’attacco dei colchoneros.

E’ di oggi la notizia della rescissione consensuale con Diego Costa, che dunque lascia un posto libero all’interno della rosa dei madrileni.

Milik sarebbe l’obiettivo dichiarato per sostituire la punta spagnola in partenza. Ma la trattativa non appare affatto facile.

Il Napoli infatti, nonostante si tratti di un calciatore prossimo alla scadenza, chiede ancora 15 milioni di euro per vendere Milik a gennaio.

Il patron De Laurentiis si è impuntato e non sembra voler scendere a compromessi, scatenando l’ira degli agenti di Milik.

Una situazione che ha allontanato anche il Milan. Il club rossonero aveva pensato di fare un tentativo per Milik a gennaio, ma le resistenze del Napoli hanno fatto crollare tale ambizioni.

La situazione del polacco è come un gatto che si morde la coda. Il rischio è di restare ancora fermo per altri sei mesi, perdendo il treno per EURO 2021.