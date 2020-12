Calciomercato Milan, svolta Jovic: il Real ha deciso

Il Real non avrebbe intenzione di fare mercato e a gennaio Luka Jovic non si muoverà da Madrid, salvo clamorose offerte

Il Milan è alla ricerca di un attaccante che possa ricoprire il ruolo di vice Ibrahimovic. Negli ultimi giorni è tornato di moda il nome di Luka Jovic. L’attaccante ha faticato a trovare spazio in questa prima fase di stagione al Real Madrid.

Zidane non sembra puntare su di lui ma nonostante le ultime voci circolate, l’ex Eintracht Francoforte non dovrebbe lasciare la Capitale.

A rivelarlo è AS, secondo il quale i blancos non cederanno Jovic, che troverà spazio viste le tante partite da giocare. Il Real potrebbe cambiare idea solo di fronte ad offerte irrinunciabili ma l’idea è quella di non operare sul mercato.

Piste complicate

Si complica dunque un’altra pista per il Milan. In mattinata dalla Scozia erano arrivate conferme in merito al prezzo fissato da parte del Celtic per Edouard di ben 35 milioni di euro.

Un prezzo, ad oggi, fuori dalla portata dei rossoneri, che non pensano di investire queste cifre sul calciomercato di gennaio. E’ sempre più lontano, inoltre, anche Scamacca, per il quale il Sassuolo chiede almeno 20 milioni.