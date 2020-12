Calciomercato Milan, colpo dalla Juve: lo porta Raiola

Mino Raiola avrebbe proposto al Milan l’acquisto di un suo assistito, che probabilmente cambierà aria a breve.

Si muove Mino Raiola. L’agente ormai arcinoto per l’enorme giro d’affari internazionale potrebbe portare un nuovo calciatore al Milan.

Una trattativa che Raiola vorrebbe mettere in piedi già nei prossimi giorni, in vista dell’apertura del mercato di gennaio.

In ballo c’è la situazione di un suo assistito che sta faticando a trovare spazio nella sua squadra: si tratta dell’esterno italiano Federico Bernardeschi.

Leggi anche:

Bernardeschi, addio Juve: proposto a Milan e Lione

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da La Stampa, Raiola avrebbe ricevuto il mandato dalla Juventus di piazzare Bernardeschi altrove, il prima possibile.

L’esterno classe ’94 non riesce a trovare spazio e continuità nella squadra di Andrea Pirlo. Lo stesso Bernardeschi punta ad un nuovo ingaggio, per non perdere il posto in vista dell’Europeo in estate.

L’agente del calciatore ha pensato di contattare due club prima di tutti: il Milan e l’Olympique Lione.

Ai rossoneri piace il profilo di Bernardeschi, che era già stato accostato un anno fa, quando si parlò di uno scambio con Lucas Paquetà poi mai concretizzatosi.

Un elemento interessante, utile su entrambe le corsie laterali, ma da rilanciare. Il 2020 di Bernardeschi è stato infatti decisamente negativo.

Anche il Lione ci sta pensando, visti anche gli ottimi rapporti con la Juventus. Entrambe le società interessate sarebbero disposte a puntare sul numero 33 bianconero solo con la formula del prestito.