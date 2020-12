Dalla Spagna – Juventus, sorpasso sul Milan per il difensore

Il difensore centrale è pronto a lasciare Londra: piaceva tanto al Milan, ma adesso la Juventus sembra in vantaggio

Il Milan ha sondato tante piste per portare alla squadra il giusto difensore. Nomi importanti sono circolati negli ultimi mesi. Già all’inizio della stagione, la dirigenza rossonera stava cercando un valido centrale di difesa; si è tentato il colpaccio sino all’ultimo giorno del calciomercato estivo, ma qualcosa è andato storto. Il Milan non ha trovato il profilo adatto da regalare a Pioli per il reparto, per questo adesso il difensore è l’obiettivo principale per gennaio.

Un nome che è ha risuonato un forte eco in casa Milan è stato quello di Antonio Rudiger, centrale di difesa del Chelsea. Maldini e Massara si erano interessati a lui in estate, ma anche nell’ultimo periodo hanno tenuto in conto il suo profilo. Sappiamo come Rudiger non abbia trovato abbastanza spazio nel blues, e l’arrivo di Thiago Silva in estate lo ha recluso ancor di più in panchina.

Il difensore è in cerca di un nuovo club da parecchio ormai, ma oltre al Milan, anche la Juventus è sulle sue tracce. Anzi, adesso i bianconeri hanno un buon margine di vantaggio.

Dalla Spagna la conferma dell’interesse bianconero

A confermare il forte interesse della Juventus per Rudiger è Todofichajes.com. La rinomata testata sportiva spagnola ha riportato che le trattative tra le parti sarebbero addirittura in uno stato avanzato. Paratici starebbe lavorando per un prestito secco del difensore tedesco sino a fine stagione. Un affare che permetterebbe alla dirigenza bianconera di non impegnare la propria economia.

Il Milan resta alla finestra ad osservare. Ma è chiaro che non mancano altri profili di difensori interessanti nel taccuino rossonero.