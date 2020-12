Il Milan guarda alla Ligue 1 per il calciomercato invernale. Nel mirino ci sono quattro giovani talenti, e fra questi c’è Simakan.

Il Milan sta per chiudere un 2020 da favola, e vuole essere protagonista anche nel 2021. A cominciare dal calciomercato: l’idea è quella di non cambiare troppo, ma tutti a Milanello sanno che la squadra necessita di rinforzi, in tutti i reparti. Maldini e Massara sono a lavoro da tempo: l’obiettivo primario è un difensore centrale, e la candidatura più forte è quella di Simakan.

Arriva dallo Strasburgo: ad ottobre è stato praticamente ad un passo, con tanto di aereo pronto per portarlo in Italia, ma poi l’accordo è saltato. Adesso però la trattativa si riapre, e stavolta Maldini vuole chiudere. Simakan è uno dei talenti più interessanti di tutta la Francia, paese dove in fatto di giovani di qualità è davvero avanti. E infatti il Milan sta guardando con attenzione a quel mercato: il difensore è un esempio, così come l’idea Thauvin (a parametro zero) ma ci sono anche altri talenti finiti sul taccuino di Massara (e Moncada, sempre molto influente nelle scelte di calciomercato).

Come scrive Tuttosport, oltre a Simakan ci sono altri tre possibili obiettivi. Uno di questi lo conosciamo già: si tratta di Soumaré, mediano del Lille, che ha chiuso una seconda parte di 2020 non da protagonista. Sembra aver perso il posto da titolare: non ha giocato dal primo minuto in Europa League proprio contro il Milan, per esempio. Un profilo che piace, soprattutto in questa fase in cui anche a centrocampo c’è emergenza – soprattutto se andrà via Krunic, che piace al Torino.

Ci sono poi altri due nomi, entrambi della stessa squadra. Uno è Antiste, del quale abbiamo parlato la scorsa settimana, l’altro è Kouandio Koné, un talento classse 2001, anche lui del Tolosa. Anche lui, come Soumaré, è un mediano di grande fisicità e intelligenza tattica: è la colonna della Francia Under 18 ed è un profilo che piace parecchio. Antiste è invece un calciatore offensivo: l’idea è quella di prenderlo come vice Ibra, ma lui ha fatto anche il trequartista.