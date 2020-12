Calciomercato Milan – Non solo Milik | Doppio colpo dal Napoli!

I rossoneri sono attenti alla situazione Milik, ma c’è un altro calciatore che potrebbe fare al caso di Pioli. Anche lui è prossimo alla scadenza.

Il Milan ha la necessità di fare qualche operazione importante per rinforzare la rosa. Il massimo sarebbe acquistare almeno un calciatore per reparto: in difesa c’è la priorità assoluta, mentre per centrocampo e attacco si faranno delle valutazioni. Sui social i tifosi spingono per l’arrivo di un vice-Ibrahimovic, soprattutto dopo gli ultimi due infortuni. Maldini e Massara non sono così convinti, ma sono attenti ad eventuali opportunità.

Un’occasione davvero interessante è Arkadiusz Milik, che ha definitivamente rotto col Napoli: in scandenza nel giugno 2021, il polacco è praticamente fuori rosa. Lui vorrebbe cambiare aria in inverno per tenersi in forma in vista dell’Europeo, ma De Laurentiis continua a chiedere una cifra enorme (15-18 milioni) per un calciatore nelle sue condizioni. Un ostacolo importante, ma il Milan resterà alla finestra in attesa di sviluppi. Ma proprio dal Napoli potrebbe arrivare anche un altro innesto, questa volta in difesa, anche lui prossimo alla scadenza di contratto.

Calciomercato Milan, idea Maksimovic

In casa Napoli infatti c’è anche la questione Maksimovic da risolvere. Pure lui è in scadenza il prossimo giugno: la Gazzetta dello Sport ha parlato di un addio annunciato, e chissà magari già nel calciomercato di gennaio. Un’idea interessante per diversi motivi: l’ex Torino ha 29 anni, quindi non troppo in là con l’età, si può liberare ad un prezzo vantaggioso e ha uno stipendio decisamente alla portata (meno di 1,5 milioni).

Il serbo è in rottura col Napoli, quindi l’addio è praticamente inevitabile. Il Milan potrebbe approfittarne e magari cercare un accordo con De Laurentiis per lui e per Milik, una sorta di paghi uno e prendi due. Un’idea niente male per sistemare la retroguardia, anche se la priorità di Maldini continua ad essere un profilo giovane e di prospettiva. Simakan è il numero uno della lista, poi i soliti Kabak e Lovato. Occhio però a Maksimovic, che potrebbe rappresentare davvero un’ultima spiaggia notevole.