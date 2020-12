Kjaer recuperato per Benevento-Milan | Le ultime da Milanello

Pioli ritrova Kjaer in vista di Benevento-Milan. Il difensore centrale rossonero si è allenato in gruppo e dovrebbe essere convocato per il match.

Arriva una buona notizia da Milanello. Oggi Simon Kjaer ha svolto tutta la seduta di allenamento con il gruppo. È praticamente recuperato per Benevento-Milan di domenica.

Ieri il difensore danese aveva già svolto parte del lavoro con la squadra, dando prova di essere sulla via del recupero completo. Nella giornata odierna ulteriore passo avanti. Stefano Pioli può dirsi contento del ritorno di un elemento molto importante per il Milan.

Kjaer titolare in Benevento-Milan?

Kjaer è diventato un pilastro della squadra e la sua assenza si fa sentire, anche se il giovane Pierre Kalulu ha sorpreso positivamente quando è stato chiamato a sostituirlo. Ma a Benevento dovremmo rivedere titolare l’ex Siviglia al fianco di capitan Alessio Romagnoli.

Pioli contro la squadra di Filippo Inzaghi dovrà rinunciare ancora a Ismael Bennacer e a Zlatan Ibrahimovic, oltre che a Matteo Gabbia. Quest’ultimo dovremmo rivederlo in campo solo a febbraio, mentre i due compagni rientreranno prima, forse per metà gennaio 2021.