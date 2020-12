Inzaghi: “Pioli il migliore, ma per il titolo dico Inter”

Filippo Inzaghi ha detto la sua sul Milan attuale, che affronterà il suo Benevento domenica prossima in trasferta.

Il 3 gennaio prossimo il campionato ripartirà con Benevento-Milan, sfida molto intensa per il tecnico dei campani Filippo Inzaghi.

L’ex attaccante infatti è stato una vera e propria bandiera rossonera, ricoprendo anche il ruolo di tecnico del Milan nel 2014-2015.

Intervistato da Sky Sport l’indimenticato Super Pippo ha parlato proprio dei rossoneri e della corsa al titolo.

Leggi anche > Ibrahimovic, l’esito della visita di controllo

Innanzitutto Inzaghi ha lanciato elogi a Stefano Pioli ed al suo incredibile lavoro: “L’Oscar al miglior allenatore lo darei a mio fratello Simone ed a Pioli. Se lo meritano. Il Milan senza due leader come Kjaer e Ibra e con alcune assenze importanti è riuscito a giocare bene e vincere lo stesso. Ha sostanza, equilibrio e ci credono tutti”.

Ma per lo Scudetto l’ex centravanti non è ottimista: “Il Milan fa bene a credere fino all’ultimo all’obiettivo. Ma per me la favorita è l’Inter, anche perché non ha più le coppe. Poi ci sono Juve, Napoli e Roma che giocano bene e sono agguerrite”.