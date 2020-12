Simakan si avvicina al Milan | Segnali positivi da Strasburgo

La situazione dello Strasburgo può avvicinare Simakan al trasferimento al Milan. Maldini e Massara vogliono chiudere presto la trattativa.

Non è un segreto l’interesse del Milan per Mohamed Simakan, obiettivo per rinforzare la difesa. Dopo il tentativo di settembre-ottobre, il club rossonero si è rifatto avanti e vuole assicurarsi il centrale.

Da settimane trapela che l’accordo quinquennale tra il Milan e il giocatore ci sarebbe già. Da sistemare dei dettagli, però sostanzialmente non ci sono grandi problemi sul contratto. Tuttavia, continua a mancare l’intesa con lo Strasburgo per quanto concerne il prezzo del cartellino.

Calciomercato Milan, lo Strasburgo vende Simakan

Maldini e Massara hanno offerto 15 milioni di euro, contro una richiesta da circa 20 milioni avanzata dallo Strasburgo. Il quotidiano L’Alsace rivela che il club francese ha bisogno di liquidità per sistemare i conti del bilancio, condizionato dalla crisi generata dall’emergenza Covid-19.

Quindi Simakan potrebbe anche partire per un prezzo inferiore rispetto a quello fissato mesi fa. Lo Strasburgo non naviga in buone acque in Ligue 1. Infatti, occupa la quartultima posizione della classifica e dunque lotta per non retrocedere.

Il Milan spera di riuscire a raggiungere in fretta un accordo e deve stare attento alla concorrenza del Lipsia oltre che di club della Premier League (Wolverhampton e Southampton in particolare). Maldini e Massara sono in vantaggio, però devono accelerare per evitare una “beffa”.

Con l’eventuale arrivo del 20enne francese a Milanello, sicuramente partirà almeno uno tra Leo Duarte e Mateo Musacchio. L’agente dell’argentino ex Villarreal ha detto che il giocatore rimarrà fino a fine stagione, però non è detto che vada così…