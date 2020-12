Non decolla l’avventura di Lucas Torreira con la maglia dell’Atletico Madrid. Il centrocampista potrebbe tornare di moda al Milan

Lucas Torreira continua a giocar poco. L’Atletico Madrid vola – mai come quest’anno è in pole per la conquista del titolo – ma non c’è spazio per il centrocampista uruguaiano.

Dopo ben tre partite in panchina, ieri Simeone ha concesso 19 minuti all’ex Sampdoria nel match contro Getafe. Il totale – in Liga – è così salito a 200, in sei partite disputate. Non moltissimo e l’idea di cambiare aria, per il calciatore arrivato dall’Arsenal, resta viva.

Opzione Serie A

In Italia continua a piacere parecchio, soprattutto al Torino di Giampaolo, alla ricerca da tempo di un playmaker, ma attenzione anche alla Fiorentina di Commisso.

Torreira è un profilo che piace anche al Milan anche se la pista si è nettamente raffreddata. L’ex Sampdoria rappresenterebbe però il giusto profilo per completare il pacchetto dei quattro centrocampisti. Alle giuste cifre il classe 1996 potrebbe tornare di moda in via Aldo Rossi.