Il Milan continua a cercare un attaccante che faccia respirare Ibrahimovic. Due possibili idee dalla Serie A

L’avventura di Andrea Conti al Milan ormai è ai titoli di coda. Il terzino è scivolato nelle gerarchie di Pioli. Il titolare della fascia destra è ovviamente Davide Calabria, che si è preso il posto con prestazioni di alto livello.

Quando l’ex Primavera ha riposato, il mister si è però affidato a Diogo Dalot e non all’italiano. L’ex Atalanta è così pronto a fare le valigie. Come raccontato, quasi certamente il suo futuro sarà ancora in Italia.

Piace a Fiorentina, Genoa e Parma. Proprio con i Ducali si potrebbe intavolare una trattativa di prestiti. Conti in gialloblu e Inglese in rossonero. L’attaccante potrebbe rappresentare il vice Ibra ideale.

Leggi anche:

Sfida a tre per Pavoletti

Anche il Cagliari è alla ricerca di un terzino destro, con Faragò con le valigie in mano. Dal club sardo può tornare utile Leonardo Pavoletti, diventato una riserva di Giovanni Simeone.

L’ex Genoa e Napoli è finito nel mirino di Juventus e Inter, anche loro alla ricerca di un centravanti di scorta. Chissà che non si apra una sfida scudetto per il bomber di provincia