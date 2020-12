Ibrahimovic a Sanremo, cachet e presenza a distanza | Le indiscrezioni

Ibrahimovic percepirà un buon cachet per prendere parte a Sanremo 2021. La cifre non è emersa, però trapela che non sarà troppo elevata.

In questi giorni è stata ufficializzata la presenza di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo 2021. Amadeus ha annunciato che l’attaccante sarà ospite in tutte le serate da martedì 2 a sabato 6 marzo.

Ma c’è un problema: mercoledì 3 marzo si gioca Milan-Udinese, partita del campionato Serie A. Inoltre, domenica 7 la squadra di Stefano Pioli sarà di scena a Verona contro l’Hellas alle 15. La sua presenza alla kermesse musicale italiana andrà ben organizzata per non creare problemi al club.

Sanremo 2021, quanti soldi guadagnerà Ibrahimovic?

Ovviamente ci si domanda quanti soldi ricaverà Ibrahimovic partecipando a Sanremo 2021. Secondo quanto scritto oggi da La Gazzetta dello Sport, si parla di un gettone di presenza «normale». Un cachet che non sarà esagerato.

Nel 2020 Georgina Rodriguez, moglie di Cristiano Ronaldo, prese circa 140 mila euro per andare sul palco del Teatro Ariston. Probabilmente Zlatan percepirà una cifra superiore, ma solamente nelle prossime settimane ci sarà chiarezza sul suo cachet e anche sul ruolo che ricoprirà.

La sua presenza è certa, però non necessariamente sarà sempre sul palco. Appunto perché ci sono degli impegni con il Milan e quindi bisognerà vedere come si svolgerà il tutto.