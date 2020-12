Nuove conferme sul possibile colpo dal Brasile per il Milan: l’attaccante ha convinto Monacada, ora la palla passa a Maldini.

Il Milan tiene d’occhio anche il calciomercato in Sud America. Come sempre il Brasile attira l’attenzione del club rossonero: l’ultimo calciatore arrivato da lì è Léo Duarte, e prima ancora Lucas Paquetà. Entrambi non sono andati benissimo, ma a causa di diversi fattori. Ci sono tanti altri talenti che meritano un occhio attento di una società come il Milan.

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato dell’interesse per Brenner, un offensivo del San Paolo. Un profilo davvero interessante, dotato di tanto talento e di un potenziale davvero enorme. I collaboratori di Moncada lo seguono da tempo e hanno fornito un dossier ai dirigenti niente male. Tanto che, stando alle ultime indiscrezioni, il Milan starebbe seriamente valutando l’acquisto di questo talentino. Classe 2000, è una punta centrale e ha un contratto in scadenza nel 2022, aspetto da non sottovalutare; secondo Transfermarkt, l’attuale valore economico è inferiore ai 2 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da Fichajes.net, il Milan è davvero sulle tracce di Brenner. Gli spagnoli sono convinti che l’affare si farà: il brasiliano andrebbe a completare il reparto offensivo dei rossoneri con Ibrahimovic, Ante Rebic e Rafael Leao. La verità però è che Maldini ha un’altra priorità al momento: il difensore centrale. E, nel frattempo, non ha ancora deciso se andare con certezza a prendere una punta. Vedremo cosa succederà. Probabile però che il Milan tenga sotto controllo Brenner anche per il calciomercato estivo.