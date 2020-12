Jorge Mendes fa un favore al Milan | Via libera per l’attaccante!

Il Wolverhampton sta pensando a Diego Costa grazie al rapporto con Jorge Mendes. Un assist al Milan per Jovic, Maldini deve intervenire!

Luka Jovic è in uscita dal Real Madrid, che vorrebbe darlo via in prestito. Il rapporto coi Blancos, e in particolare con Zidane, è ai minimi termini; Florentino Perez vuole difendere un investimento da 60 milioni, quindi vuole darlo via per un periodo di tempo limitato con la speranza di una rivalorizzazione. Ecco perché, come riportato da AS.com la scorsa settimana, il presidente del Real vorrebbe cederlo a club come Wolverhampton ed Eintracht Francoforte.

Diego Costa ai Wolves

In queste due squadre, infatti, Jovic sarebbe praticamente un titolare; al Milan, invece, cercano un vice-Ibrahimovic. Intanto però sta arrivando un assist importante per Paolo Maldini: i Wolves, scrivono al Times e non solo, stanno pensando al clamoroso acquisto di Diego Costa, che si è appena liberato dal contratto con l’Atletico Madrid. Il suo procuratore è Jorge Mendes, uomo d’affari con grandi interessi nel Wolverhampton. Ecco perché l’opzione è molto probabile.

Una notizia positiva per il Milan, che avrebbe quindi una sorta di via libera per Jovic. Certo, ci sono anche altre squadre interessate al servo, e l’Eintracht sembra davvero la soluzione migliore per lui e anche per il Real Madrid. I rossoneri però restano alla finestra; servirebbe un blitz di Maldini a Madrid, visti gli ottimi rapporti che ha con Florentino Perez. Al momento però il direttore tecnico rossonero ha un’altra priorità: l’arrivo di un difensore centrale. Eppure, questa occasione Jovic attira e non poco…