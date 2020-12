Opta – Tanto Milan nella Top XI del 2020

Ecco il migliore undici dell’anno solare 2020 secondo i numeri e le statistiche raccolte dal noto portale Opta Sports.

Non poteva mancare prima della fine di questo 2020 la cosiddetta TOP XI redatta da uno dei portali maggiormente seguiti per numeri e statistiche.

Opta Sports ha pubblicato la migliore formazione in Serie A, relativa all’anno solare che si sta concludendo.

Molto Milan nelle scelte di Opta, che ha redatto l’undici ideale basandosi sui dati raccolti da gennaio a dicembre.

Sono tre i calciatori rossoneri meritevoli di essere inseriti nella formazione Top del 2020. Si tratta del terzino Theo Hernandez, del mediano Franck Kessie e del fantasista Hakan Calhanoglu.

Nei rispettivi ruoli i tre suddetti calciatori del Milan hanno ottenuto le migliori statistiche durante l’anno solare, come si evince dalle prestazioni anche recenti.

La Top XI di Opta è stata schierata con un pazzesco 4-3-3: in porta il sorprendente Silvestri del Verona. Oltre a Theo in difesa trovano spazio Cuadrado, De Ligt e Acerbi. In mezzo al campo i due rossoneri Kessie e Calhanoglu assieme a De Paul. Tridente offensivo con Ronaldo, Lukaku ed il ‘Papu’ Gomez.