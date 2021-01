Dalla Spagna – Svolta Jovic, sì al ritorno | Milan fuori dai giochi?

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, Jovic avrebbe accettato il ritorno in Germania. Il Milan sarebbe quindi tagliato fuori.

Continua la caccia ad un vice Ibrahimovic. Che non è una priorità, ma Maldini e Massara stanno valutando eventuali mosse. Da mesi ormai si sa che il Milan ha interesse per Luka Jovic, il centravanti croato del Real Madrid costato 60 milioni meno di un anno e mezzo fa. Adesso è in uscita, anche se Florentino Perez vuole salvaguardare l’investimento e provare a darlo via in prestito.

I Blancos, scrivono in Spagna, preferirebbero altri club al Milan, per un motivo molto semplice: in rossonero non sarebbe un titolare, e quindi non giocherebbe quanto tanto vogliono loro. Ecco perché, invece, il Real avrebbe accelerato le trattative con un’altra squadra, quella che considerano più indonea per il rilancio di Jovic: l’Eintracht Francoforte, proprio quella dove è esploso definitivamente.

Come scrive TodoFichajes.com, il calciatore avrebbe detto sì al ritorno in Germania; il suo procuratore, infatti, non ha escluso questa opzione, che a questo punto è la più calda e forte. Il Milan potrebbe quindi decidere di mollare definitivamente la presa: qualche settimana fa c’è stato un incontro con il suo agente, ma forse per altri calciatori. Jovic si prepara per un ritorno che potrebbe aiutarlo a rilanciarsi.