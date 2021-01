Affare Gomez, il Milan è in corsa | I dettagli

La situazione del Papu Gomez è ancora tutta in divenire. Ecco cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane.

Gelo attorno al Papu Gomez. Quello che filtra da Zingonia, quartier generale dell’Atalanta, è che la rottura appare insanabile.

Il capitano nerazzurro sarà messo in disparte, visti i dissapori gravi con il club e con mister Gasperini. Tant’è che in una recente intervista il patron Percassi non ha voluto neanche accennare a tale situazione.

Gomez partirà dunque a gennaio, anche se non sarà un’operazione semplice per chi vorrà acquistarlo. L’Atalanta non fa sconti, nonostante sia considerato ormai fuori dai piani.

Oggi la Gazzetta dello Sport ha aggiornato la situazione attorno a Gomez. Il numero 10 argentino vanta diversi estimatori in Serie A.

Sarebbero ben quattro le squadre sulle sue tracce, tutti pronti a muoversi nell’ombra e convincere il Papu ad accettare le rispettive proposte.

Si tratta di Milan, Inter, Napoli e Roma. Quattro top club italiani a cui farebbe estremamente comodo l’ingaggio di un elemento esperto e di assoluta qualità come Gomez.

I rossoneri dunque continuano ad osservare la situazione e sondare il tutto, lavorando in disparte. Ma l’operazione come detto appare non semplice.

Innanzitutto l’Atalanta non fa sconti e chiede almeno 15-18 milioni per liberare Gomez già a gennaio. Inoltre Paolo Maldini nei giorni scorsi ha smentito l’ipotesi che il Milan possa seriamente investire sull’ex Catania.

Dunque l’interesse del Milan ad oggi appare semplicemente teorico e poco concreto, anche se dal mercato di riparazione potrebbe fuoriuscire di tutto. Occhio però alle piste estere: club arabi e statunitensi si sarebbero già mossi in direzione del Papu.