Juventus, colpo dal Genoa per 15 milioni – Milan battuto

La notizia è delle ultime ore. Nicolò Rovella è ad un passo dalla Juventus. I bianconeri hanno battuto la concorrenza di Milan, Roma ed Inter

Ne hanno parlato i maggiori quotidiani sportivi italiani: Nicolò Rovella, giovane centrocampista del Genoa, è ad un passo dalla Juventus. Un talento impossibile da non notare, quello del classe 2001. Tante big italiane si sono interessate a lui, soprattutto in quest’ultimo periodo. Il calciomercato invernale è vicinissimo, ma la Juventus sembra aver battuto la concorrenza.

Non è una novità che i rapporti tra il Genoa e i bianconeri sono sempre stati ottimi, soprattutto in tema di mercato. Ed ecco che il centrocampista si appresta a diventare un giocatore della Juventus. L’intenzione della dirigenza torinese è quella di acquistarlo a titolo definitivo, ma di lasciarlo giocare in rossoblù sino alla fine della stagione; o addirittura per altri 18 mesi.

Questo per far accumulare maggior esperienza al giovane lombardo, in modo da arrivare poi alla Juve pronto e maturo. Il costo dell’operazione dovrebbe pesare alle tasche dei bianconeri circa 9 mln di euro, ma sarebbero previsti anche degli eventuali bonus. In più la Juventus ha pronta una contropartita tecnica per agevolare l’affare Rovella: mandare Portanova a fare esperienza in rossoblù.

Rovella anche nel mirino del Milan

Il giovane centrocampista ha esordito tra i professionisti nell’attuale stagione. Il suo debutto non era tra i piani della società genovese, ma l’emergenza Covid ha costretto Maran a metterlo in rosa. Rovella ha sbalordito tutti con grandi prestazioni e scioltezza in campo; per lui già 7 presenze in Serie A.

Le qualità del giovane sono state notate da tante big italiane. Oltre alla Juventus, anche Inter, Roma e Milan si erano interessate al cartellino di Nicolò. Quest’ultimo ha un contratto in scadenza con il Genoa, a giugno 2021: altro fattore che aveva incoraggiato i suddetti club a farsi avanti per il cartellino del 19enne. Rovella ha iniziato la stagione con il contratto in scadenza e il suo valore di mercato sarebbe stato chiaramente svalutato.

Ma la dirigenza bianconera ha sempre avuto un margine di vantaggio sulle altre, cosicché adesso ha il giocatore praticamente in pugno. Ad aspettare Rovella vi è un contratto da firmare sino al 2025 con il club torinese, come affermato da Gazzetta.it.