Calciomercato Milan – Niente Napoli | Thauvin in orbita rossonera

Il Milan è ancora in corsa per Florian Thauvin, attaccante esterno che piace da tempo e si svincola a costo zero.

Il francese Florian Thauvin è uno dei pezzi pregiati del mercato internazionale. Sia per le sue qualità rinomate, sia per la situazione contrattuale.

Il talento dell’Olympique Marsiglia è in scadenza a giugno prossimo e con ogni probabilità lascerà la sua attuale squadra a parametro zero.

Il classe ’93 è finito nel mirino di due squadre italiane: il Milan ed il Napoli, entrambe pronte ad attirare Thauvin con proposte contrattuali interessanti.

Affare Thauvin, Milan di nuovo in pole

Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica del Milan, settimane fa si era sbilanciato su Thauvin. L’ex capitano rossonero aveva scatenato un putiferio in Francia per aver confermato l’interesse del club.

Nelle ultime ore però si è parlato di un sorpasso Napoli. Gli azzurri avrebbero spinto sull’acceleratore per tentare il colpo, anche in vista della sessione di gennaio.

Si era vociferato di un possibile scambio tra Napoli e Marsiglia, con protagonisti Thauvin e Arkadiusz Milik. Il tutto però è stato smentito, visto che i francesi non rappresentano una prima scelta per il centravanti polacco.

Una frenata che sembra aver spalancato nuovamente le porte all’ipotesi Milan. I rossoneri sarebbero intenzionati ad ingaggiare Thauvin solo in estate, senza sborsare un euro per il suo cartellino.

Dal 1° febbraio prossimo il francese potrà accordarsi con qualsiasi altro club a parametro zero. I rossoneri tornano in pole e osserveranno da vicino la situazione, anche se non si esclude un possibile inserimento di altre squadre europee, viste le qualità eccelse di Thauvin.