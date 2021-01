Gli highlights di Benevento-Milan, match valido per la 15a giornata di Serie A. I rossoneri vincono in 10 al Ciro Vigorito di Benevento. Vittoria sofferta per 0-2, grazie ai gol di Kessiè e Leao. Milan ancora capolista!

Al Ciro Vigorito di Benevento parte subito forte il Milan. Al 3’ minuto ci prova Brahim Diaz: liberatosi dall’avversario calcia col destro, ma la palla sfiora la traversa. Un bel tiro che dà animo al match. Il Benevento prova comunque a non farsi schiacciare e a cercare l’imbucata.

Al 9’ minuto è bello il filtrante di Rebic per Leao. Il portoghese prova a calciare ma fallisce nel tentativo. Era comunque fuorigioco. Al 13’ arriva l’occasione del gol per i rossoneri: un brutto fallo di Tuia su Rebic, nell’area di rigore gialloblù, non fa avere all’arbitro alcun dubbio. È penalty per il Milan. Il rigorista Kessiè non sbaglia e mette a segno l’0-1 al 15’. Milan che passa in vantaggio grazie al rigore dell’ivoriano, calciato magistralmente nell’angolo sinistro della porta avversaria.

Il Benevento cerca di rientrare in pista al 20’: ci prova Insigne dalla distanza, calcia il rimbalzo e la palla colpisce violentemente il palo. Brivido per i rossoneri! Ritmi alti nella prima parte della gara, con entrambe le squadre molto aggressive. Al 33’ è cartellino rosso per Tonali: il centrocampista non sembra essere entrato bene in partita. Il brutto fallo su Caprari manda l’arbitro a consultare il Var. Pasqua non ha dubbi e manda Sandro Tonali negli spogliatoi.

Negli ultimi minuti del primo tempo il Milan soffre parecchio, con il Benevento che cerca prepotentemente il pareggio. Termina così la prima frazione di gara, con un Milan rimasto in 10 e in vantaggio di un gol sui campani.

Inizio del secondo tempo scoppiettante per il Milan: che GOLAZO di Rafael Leao! Al 49’ segna il portoghese con una rete stupefacente: dopo aver raccolto un passaggio sul lato sinistro del campo, sferra un magistrale pallonetto dal limite dell’area; Montipò assolutamente sorpreso. È 0-2 al Ciro Vigorito per i rossoneri!

Leggi anche:

Benevento-Milan, gli highlights del match

In attesa del video ufficiale della Lega Serie A

CLICCA QUI PER GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT