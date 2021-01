Milan e Juventus osservano la situazione legata a Ceballos, che potrebbe lasciare l’Arsenal per una nuova avventura in prestito

La permanenza all’Arsenal di Ceballos sembra avere i giorni contati. Il calciatore non sta avendo il minutaggio sperato dal Real Madrid, che nell’ultima sessione di calciomercato ha confermato il prestito ai Gunners.

Arteta gli ha preferito spesso Xhaka ed Elneny e un suo addio a gennaio potrebbe davvero essere possibile. I prossimi Europei, in programma in estate, sono certamente un motivo più che buono per cambiare aria.

Il Real Madrid – come riporta il Daily Mail – sta seriamente pensando di riprenderlo e girarlo altrove. La nuova destinazione di Ceballos potrebbe essere essere l’Italia. Il talento spagnolo è da tempo nel mirino di Juventus e Milan, che potrebbero tornare ad essere due strade certamente percorribili.

Leggi anche:

Nuova ide col Real

I rapporti tra i rossoneri e i blancos – come testimoniano gli ultimi affari Theo Hernandez e Brahim Diaz – sono ottimi e ne potrebbero presto parlare. D’altronde le due società sono chiamate ad aggiornarsi proprio per quanto riguarda la situazione legata al trequartista, arrivato in prestito e che il Milan vorrebbe riscattare. Serve ovviamente l’ok di Brahim che non vorrebbe dire addio definitivamente al Real.