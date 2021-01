Calciomercato Milan – Di Marzio conferma tutto: “Maldini li vuole!”

Simakan e Koné sono i due obiettivi del Milan per il calciomercato di gennaio. C’è però un problema, lo rivela Di Marzio su Twitter.

Gli obiettivi del Milan per il calciomercato sono ormai chiari: un difensore ed un centrocampista. Simakan è il primo nome della lista per quanto riguarda la retroguardia: i rossoneri lo avevano praticamente preso ad ottobre, poi però è saltato per il non accordo con lo Strasburgo. Adesso il suo nome è tornato in auge, con una nuova e importante offerta.

Come rivelato da l’Equipe, il Milan avrebbe fatto un’offerta da 15 milioni di euro lo scorso 23 dicembre. I francesi continuano a fare resistenza, come rivelato anche da Gianluca Di Marzio in un tweet di qualche minuto fa. C’è un aspetto da nono sottovalutare, però: la squadra naviga in cattive acque e potrebbero far fatica a negare al ragazzo un futuro in rossonero. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, ma Maldini e Massara sono ormai decisi su questo calciatore.

Koné per il centrocampo

E anche il centrocampista arriva dalla Francia, più precisamente dal Tolosa. Nuove conferme arrivano infatti su Kouadio Koné, ed è proprio Di Marzio a rivelarle (lo aveva già fatto Daniele Longo di Calciomercato.com nel pomeriggio). Anche il Tolosa, spiega il giornalista di Sky Sport, fa muro per il centrocampista. Il Milan però lo vuole, così come vuole Simakan.