Milan stregato da Koné | La richiesta del Tolosa

I rossoneri hanno scelto il 19enne francese per rinforzare la propria linea mediana. C’è però ancora un ostacolo da superare.

Pare proprio che il Milan abbia deciso su chi puntare, in prospettiva futura, per rinforzare il proprio reparto di centrocampo.

Come conferma oggi il Corriere dello Sport, i rossoneri sono pronti ad andare all’assalto di Kouadio Koné, mediano in forza al Tolosa.

Il Milan sembra sia letteralmente impazzito per le qualità naturali di Koné, classe 2001 che deve ancora maturare molto ma che appare come un talento assoluto, dal futuro assicurato.

Leggi anche > Milan, l’attaccante può arrivare dalla Serie A

Si tratta di un centrocampista centrale dotato di grande fisicità (alto quasi 1,90 cm) ma anche buona tecnica di base, il quale non disdegna di dribblare gli avversari diretti in fase di ripartenza.

Per caratteristiche ricorda molto da vicino Franck Kessie, titolarissimo del Milan che avrebbe effettivamente bisogno di un ricambio ideale all’interno della rosa.

Il Milan anche per questo motivo sembra pronto ad andare all’assalto di Koné, già in questa sessione di mercato invernale.

Contatti già avviati con il Tolosa, che però chiede più di 10 milioni di euro per liberare il suo giovane talento. Gli emissari rossoneri sono al lavoro per far abbassare le pretese del club francese.

Le alternative al Milan comunque non mancano: tutt’altro che secondarie le piste che portano a Souhailo Meité del Torino (ipotesi scambio con Krunic) ed a Boubakary Soumaré, mediano del Lille.