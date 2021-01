Milan, Soumaré ancora nel mirino | La posizione del Lille

Il Milan pensa ancora a Soumaré del Lille per rinforzare il centrocampo di Pioli. Maldini e Massara studiano il colpo, però è complicato.

Il Milan nel mercato di gennaio 2021 prenderà un nuovo centrocampista. La prima parte di stagione ha evidenziato che serve un rinforzo in mediana per facilitare le rotazioni di Stefano Pioli.

Rade Krunic è più una mezzala da centrocampo a tre che mediano in una linea a due. Serve un’alternativa di maggiore spessore e più funzionale alle idee dell’allenatore. Paolo Maldini e Frederic Massara sono al lavoro per acquistare il rinforzo adatto alle esigenze tecnico-tattiche della squadra.

Leggi anche:

Calciomercato Milan, affare Soumaré difficile

Tra i nomi che piacciono al Milan c’è sicuramente anche quello di Boubakary Soumaré. Il centrocampista classe 1999 milita nel Lille e già nella scorsa finestra del calciomercato la società rossonera aveva effettuato dei sondaggi senza riuscire, però, ad assicurarsi il giocatore.

L’operazione rimane difficile anche per questa sessione. Infatti, secondo quanto quanto spiegato dal quotidiano francese L’Equipe, il Lille non vorrebbe cedere i propri prezzi pregiati a gennaio.

Il Milan ha pensato di proporre un prestito con diritto di riscatto, però dalla Francia non risultano aperture a questo tipo di soluzione. Il Lille non intende far partire l’ex PSG. Forse solo un’offerta economica irrinunciabile farebbe cambiare idea al club francese. Ma Maldini e Massara devono stare attenti al bilancio, quindi non possono fare un investimento elevato su Soumaré a gennaio.