Infortunio Bennacer, quando rientra | L’obiettivo del centrocampista

Bennacer è ancora out per infortunio e i tifosi sperano di rivederlo in campo contro la Juventus, soprattutto dopo l’espulsione di Tonali. E invece…

Ismael Bennacer è ancora out per infortunio. Si è fermato per un problema muscolare poco prima della fine del 2020 nella partita di Europa League contro lo Sparta Mosca. Venerdì, nel primo allenamento del 2021, si è sottoposto agli esami strumentali. Il recupero procede bene, ma non riuscirà ad essere in campo per la Juventus.

In questi minuti infatti la sua condizione è al centro dell’attenzione dei tifosi, e per un motivo evidente. Nel corso del primo tempo di Benevento–Milan è stato espulso Sandro Tonali, quindi i rossoneri sono costretti a giocare tutta la partita in dieci, ma non solo. Pioli è di nuovo in emergenza totale per la partita contro la Juve, in programma mercoledì 6 gennaio alle 20.45. Krunic e Kessie sono gli unici giocatori a disposizione in quel ruolo.

Bennacer punta il Torino

Bennacer si sottoporrà ad un nuovo controllo a metà della prossima settimana e spera di rientrare per la partita contro il Torino del 9 gennaio. Quello è l’obiettivo dell’algerino e la partita più plausibile per il rientro dall’infortunio, ma non è detto. Lo staff medico, in accordo con Pioli, ha deciso di non voler rischiare, quindi il calciatore rientrerà soltanto quando sarà recuperato al 100%. Siamo in attesa di aggiornamenti per un rientro che sarebbe davvero una manna dal cielo, ma per mercoledì le chance sono al minimo.