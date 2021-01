Tonali espulso, Marelli non ha dubbi: “Era da giallo”

Secondo Marelli, l’espulsione di Tonali in Benevento-Milan non c’era per quattro motivi. Ecco il suo pensiero a Tutti Convocati.

Secondo Luca Marelli, ex arbitro ed avvocato, l’espulsione di Tonali in Benevento–Milan non c’era. Ecco quanto riferito a Tutti Convocati proprio in questi minuti.

🎙️@LucaMarelli72: “#BeneventoMilan, espulsione #Tonali: episodio da giallo, è imprudenza. Vigoria sproporzionata non c’è in questo episodio, ginocchio di Tonali piegato, contatto di striscio, velocità non rilevante” #VarAnatomy — Tutti Convocati (@tutticonvocati) January 3, 2021

Stando al suo pensiero, quindi, il rotto per Tonali non c’è per quattro motivi. In effetti il centrocampista del Milan non fa un fallo cattivo; entra in maniera scomposta, e su questo non c’è dubbio, ma ritira subito la gamba proprio per evitare di far male all’avversario. In più ci sono altri punti fondamentali, sottolineati anche da Marelli.

Il ginocchio di Tonali è piegato appunto, il contatto non è pieno ma di striscio e la velocità dell’episodio non è rilevante. Insomma, tanti dubbi in merito a questa decisione di Pasqua che mette in difficoltà il Milan per questa e per la prossima partita: infatti contro la Juve è di nuovo emergenza, proprio come contro la Lazio nell’ultima partita del 2020.