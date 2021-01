Kabak, il Milan ha una nuova concorrente: le ultime news

Per il Milan prendere Kabak è difficile. C’è la concorrenza del Lipsia e di diversi club della Premier League. Lo Schalke 04 chiede ancora molto.

Il Milan per il calciomercato di gennaio 2021 continua a pensare di prendere un difensore centrale. Almeno uno tra Leo Duarte e Mateo Musacchio dovrebbe partire.

È risaputo che l’obiettivo numero 1 di Paolo Maldini e Frederic Massara è Mohamed Simakan dello Strasburgo. Il 20enne francese piace molto alla dirigenza rossonera, che ha ripreso i contatti dopo il tentativo fallito nella scorsa finestra di mercato. La trattativa non è semplice.

Calciomercato Milan, Crystal Palace su Kabak

Tra i difensori centrali accostati al Milan c’è anche Ozan Kabak, altro profilo molto gradito alla società e oggetto di trattative in passato. Anche a settembre-ottobre Maldini e Massara ci provarono, però lo Schalke 04 chiese 25 milioni di euro di fronte a un’offerta da circa 15 milioni. L’affare non andò in porto.

E sarà difficile concretizzarla anche in questo gennaio. Anche se la squadra tedesca è ultima in Bundesliga e il prezzo può essersi abbassato un po’, il Milan deve comunque fare i conti con una folta concorrenza. Oltre al “solito” Lipsia, ci sono società della Premier League molto interessate a Kabak. Più volte si è parlato di Liverpool, Manchester United e Leicester City.

Il Daily Mail nelle scorse ore ha rivelato che c’è un’altra squadra in corsa per il centrale turco. Si tratta del Crystal Palace, che vuole ringiovanire il reparto difensivo e ha messo nel mirino Kabak. Gli Eagles hanno Sakho, Cahill e Dunn in scadenza di contratto a giugno 2021 e sono tutti over 30.

La squadra di Roy Hodgson è quattordicesima in Premier League e forse non è la destinazione più gradita a Kabak, però può permettergli di giocare con continuità.