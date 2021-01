Infortuni Milan, da Ibrahimovic a Saelemaekers | Le ultime

Le ultime da Milanello in vista del match di mercoledì tra Milan e Juventus, scontro diretto della 16.a giornata.

Dal centro sportivo di Milanello arrivano le ultimissime notizie in vista del big match di mercoledì sera.

Il Milan ospiterà la Juventus, nello scontro diretto della 16.a giornata di campionato. Ma difficilmente Stefano Pioli riuscirà a recuperare troppi elementi.

Infermeria ancora colma per la squadra rossonera, come riportato dai canali ufficiali del club.

Leggi anche > Donnarumma, in arrivo due maxi-offerte contrattuali

Nella seduta odierna si registra lavoro differenziato per Zlatan Ibrahimovic e gli altri elementi acciaccati.

Lo svedese, così come Bennacer, Gabbia e Saelemaekers, ha svolto una sessione a parte rispetto al gruppo. Ciò vale a dire che appare difficilissimo un rientro di Ibra e compagni per la Juventus.

Servirà ancora un po’ di tempo a tutti per poter tornare a disposizione. Ora il focus si sposta sul match di sabato 9 gennaio contro il Torino.

L’unico recupero sicuro per Pioli è quello di Theo Hernandez, che ha saltato la sfida di Benevento per squalifica. Out invece Sandro Tonali, espulso in maniera esagerata: sarà sostituito con ogni probabilità da Rade Krunic.