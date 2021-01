Milan, Depay è libero | La decisione dell’olandese

Memphis Depay non rinnoverà il contratto con il Lione. Non è ancora chiaro se cambierà squadra a gennaio o giugno

Memphis Depay è libero di trattare con qualunque squadra. L’attaccante olandese ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e l’intenzione è quella di non rinnovare il proprio contratto con il Lione.

Il calciatore – come conferma AS – potrebbe lasciare il club francese per 5 milioni di euro già nel mese di gennaio. Il prezzo è fissato ma la speranza del Lione è quella di trattenerlo fino al termine della stagione per continuare a lottare per il titolo.

Barcellona, Juventus e anche lo stesso Milan sono alla finestra per capire la fattibilità dell’operazione già nei prossimi giorni. Non è un segreto che l’attaccante piaccia parecchio alla dirigenza rossonera. Depay è nel pieno della sua maturità – è un classe 1994 – ed è capace di giocare in diversi ruoli dell’attacco.

Ostacolo stipendio

Il problema maggiore è chiaramente lo stipendio. Le richieste dell’olandese, infatti, non sono certo basse. I prossimi giorni serviranno a fare chiarezza soprattutto nella testa del calciatore, che dovrà decidere se provare a riportare il titolo al Lione o lasciare fin da subito il club di Ligue 1.