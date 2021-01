Milan, doppio colpo dal Torino | La scelta di Giampaolo

Il Torino pare aver intrapreso la strada giusta, senza Nkoulou e Meite, due giocatori che potrebbero trasferirsi al Milan

Dopo i pareggi contro Bologna e Napoli, è arrivato il netto successo esterno con il Parma. Il Torino di Marco Giampaolo sembra finalmente aver trovato la quadratura del cerchio. Il 3-0 ai gialloblu lascia ben sperare per il futuro e le scelte di formazione danno delle chiare indicazioni per il calciomercato di gennaio.

Il modulo tanto caro a Giampaolo, il 4-3-1-2 sembra ormai essere stato messo in soffitta e nel 3-5-2 che sta dando i suoi frutti si fanno notare le assenze di Meite e Nkoulou, rimasti in panchina per tutta la partita.

Il camerunese e il francese – conferma Tuttosport – continuano ad essere nei radar del Milan. Potrebbero rappresentare due elementi buoni per rimpolpare la rosa di Stefano Pioli, che ha perso diverse pedine.

Giampaolo non molla Krunic

Il Torino, da parte sua, non ha ancora mollato l’idea di regalare a Giampaolo Rade Krunic. Ecco che la trattativa tra i granata e i rossoneri potrebbe presto decollare con i tre nomi sul tavolo.

Anche ieri il bosniaco ha mostrato tutte le sue difficoltà nell’esprimersi da mediano davanti la difesa e una sua partenza resta sempre probabile. Per l’ex Empoli attenzione anche alla pista Genoa, da tempo sulle sue tracce.