Calciomercato Milan – Colpo Koné, contatti col Tolosa | Le ultime

L’agente del centrocampista è in dialogo costante con la dirigenza rossonera. Nei prossimi giorni si potrà concretizzare l’affare

Al Milan serve un giocatore per la sue mediana. Domani avrà ufficialmente inizio la sessione del calciomercato invernale e la dirigenza milanista è a lavoro per trovare un centrocampista adatto al progetto rossonero. Abbiamo sentito come, grazie a Moncada, il Milan stia sondando diversi profili in Francia.

Sino ad oggi, i nomi fatti parlano di giocatori talentuosi e giovani. Tra questi, un profilo si è ulteriormente riscaldato negli ultimi giorni. Parliamo di Kouadio Koné, centrocampista in forza al Tolosa, in Ligue 2. Il giocatore, classe 2001, è un giovanissimo che piace tanto a Maldini.

Così tanto, che la dirigenza rossonera si è già messa in contatto con la società francese e con l’agente del calciatore in questione. Valutato 10 mln di euro, Koné ha enormi margini di crescita, oltre al talento che già mostra. Il Tolosa potrebbe privarsene a gennaio soltanto con un buona offerta economica.

La conferma dell’affare in corso ci arriva da Pietro Balzano Prota. Il giornalista ha comunicato la notizia attraverso un tweet sul suo canale social. Aspettiamoci quindi novità nei prossimi giorni. E speriamo che Maldini e Massara riescano nell’acquisto di Kouadio Koné per rinforzare il centrocampo rossonero.