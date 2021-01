Milan, tre punti pesanti a Benevento | Le altre big hanno faticato

Il Benevento ha dimostrato di essere avversario temibile anche per le big di Serie A. Il Milan l’ha battuto superando ogni insidia

Il match Benevento-Milan è stato pieno di insidie per i rossoneri, sia prima, che durante, che dopo. Le assenze di Ibrahimovic, Bennacer, Hernandez e Saelemaekers hanno costretto Pioli a riformulare la formazione e a cercare il miglior assetto per vincere. Non è stato affatto semplice, data l’importanza dei giocatori citati: quattro titolari capaci di muovere in ogni situazione gli equilibri di gioco.

La strada è stata ancor di più in salita, stasera, per il Milan, quando al 33’ del primo tempo è stato espulso Tonali. Il cartellino rosso al centrocampista, oltre alle tante polemiche sollevate, ha messo in evidente difficoltà la squadra. Rimasti in 10, i rossoneri hanno però avuto la forza di portare a casa il risultato, vincendo e non subendo gol.

La squalifica di Tonali, inoltre, peserà al Milan in vista del match contro la Juve il 6 gennaio. Insomma, oltre alla gioia dei 3 punti conquistati, rimane comunque l’amaro in bocca. È bello notare però, che nonostante tutte le difficoltà questa squadra ha ottenuto il successo contro un Benevento in forma. Un Benevento che ha messo in difficoltà tante big di Serie A.

I risultati delle altre big contro il Benevento

La posizione in classifica del Benevento la dice lunga. Nonostante il recente approdo in Serie A, la squadra di Inzaghi occupa adesso il 10mo posto in classifica, a pochi punti dalla Lazio. Se analizziamo il suo percorso della prima parte di stagione, notiamo come la strega campana abbia mostrato gran carattere; è di fatto stata un insidia per tante big di Serie A.

Ci basta pensare ai pareggi ottenuti con Lazio e Juventus (entrambi 1-1). Due avversarie non affatto semplici, ma che i campani hanno saputo mettere in totale difficoltà, conquistando 2 punti importanti. O ancora, al match ultra combattuto contro il Napoli, terminato 1-2.

Insomma, questo Benevento ha fatto sul serio e continua a dimostrarlo. La prestazione messa in campo stasera contro il Milan lo testimonia. Ma i rossoneri possono soltanto essere fieri di aver vinto contro lo scoglio gialloblù, in inferiorità numerica e con le importanti assenze sulle spalle.