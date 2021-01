Milan, attento: un club tedesco vuole soffiarti Simakan

Il Milan sembra in vantaggio nella corsa a Simakan, ma il talento dello Strasburgo è finito nel mirino anche di un club della Bundesliga.

Ci sono conferme quotidiane sul forte interessamento del Milan per Mohamed Simakan. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno deciso di puntare su di lui per rinforzare la difesa.

Dalla Francia è giunta notizia di un accordo vicino con lo Strasburgo. Il club rossonero è in trattativa e spera di chiudere al più presto l’operazione. Ma deve anche fare attenzione alla concorrenza, pronta a soffiargli l’obiettivo.

Calciomercato Milan, Simakan nel mirino del Lipsia

Secondo quanto spiegato da Sky Deutschland, il Lipsia è molto interessato a Simakan. La squadra di proprietà della Red Bull non ha ancora formulato un’offerta per il 20enne centrale difensivo, però monitora attentamente la situazione.

Il Lipsia potrebbe puntare su Simakan come sostituto di Dayot Upamecano, difensore appetito da diverse big europee. Anche lui francese, ha una clausola di risoluzione da oltre 40 milioni di euro nel suo contratto. Soprattutto in Premier League ci sono società pronte a sferrare l’assalto e il club tedesco non vuole farsi trovare impreparato.